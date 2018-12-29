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16:03

Песков опроверг слухи об "аннексии" Белоруссии

На сегодняшний день Россия не намерена каким-либо образом включать в свой состав Белоруссию, так как, согласно подписанному в 1999 году договору, оба государства уже являются союзными, передает "Интерфакс" заявление, сделанное пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым.

"Конечно, речь не идет о каком-то присоединении. Это, скорее, движение навстречу друг другу, это не движение в одну сторону", - отметил кремлевский чиновник.

Напомним, в середине декабря глава республики Александр Лукашенко предположил, что Москва - под предлогом "глубокой интеграции" - желает присовокупить Беларусь к РФ.

"Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России", - высказал обеспокоенность ситуацией Лукашенко.

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20:20   Дед Иван   РУСЬ
Нам бы россиянам Батьку Лукашенко! Может быть и зажили По - ЧЕЛОВЕЧЕСКИ!Он для своего Народа старается! А не как путин, не раздаёт свои Земли китаёзам и не напускает аульных гастеров!

16:11    
Россия за последние 25 лет вложила безвозмездно в Белоруссию 120-150 миллиардов долларов! Белорусы хотели бы продолжения банкета, но минфин РФ Силуянов категорически против...

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