Макаров пожелал ленинградцам-петербуржцам счастья и здоровья в 2019 году

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров записал видеопоздравление с наступающим Новым годом и Рождеством.

"Дорогие ленинградцы-петербуржцы! Счастья, здоровья, мира вам и вашим близким, а главное, уверенности в завтрашнем дне! Вместе мы – Петербург", - поздравил Макаров.

Он также отметил, что современникам запомнятся "на десятилетия вперед" два знаковых событий уходящего года: выборы президента страны и чемпионат мира по футболу, который он назвал "победой народной дипломатией".

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