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16:35

Бондаренко отчитался о проделанной комитетом по благоустройству за год работе

Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко в преддверии Нового года рассказал о том, сколько за год успел сделать комитет по благоустройству.

Так в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" были облагорожены 573 двора, 16 общественных пространств, проложено 40 км велодорожек.

На территории свалки на Софийской улице рабочие приступили к возведению парка Городов-Героев, после капремонта для петербуржцев открыли обновленную часть Муринского парка. В Кронштадте вновь стал доступен реновированный Летний сад.

Бондаренко отметил также, что многое было сделано и в экологической отрасли Петербурга - например, была принята территориальная схема обращения с отходами и началась рекультивация мусорного полигона "Новоселки".

Поблагодарил вице-губернатор и дорожников, которые, по его мнению, поддерживали город на Неве в должном порядке. Помимо прочего, была усовершенствована система мониторинга работы уборочной техники - теперь за передвижением спецтранса можно следить онлайн.



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