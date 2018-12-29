Неонацист Тесак получил 10 лет колонии строгого режима по делу "Реструкта"

Бабушинский райсуд Москвы огласил приговор в отношении неонациста Максима "Тесака" Марцинкевича по делу движения "Реструкт": радикальному активисту назначено 10 лет колонии строгого режима, извещает агентство "Москва". Данным решением суд исполнил просьбу государственного обвинения.

Дело Тесака, напомним, рассматривалось во второй раз. Летом этот же суд потребовал отправить Марцинкевича на 9 лет за решетку, однако Мосгорсуд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.

Марцинкевичу инкриминируются статьи "Разбой" (ч. 2 стю 162 УК РФ) и "Хулиганство" (часть 2 статьи 213 УК РФ).

Напомним также, первое уголовное дело на Тесака завели в 2007 году за сорванный под фашистскими лозунгами либеральный коллоквиум в клубе "Билингва". Во второй раз Марцинкевича осудили 2009 году на три года за видеоролик расистского содержания. Воспоминания об уголовном преследовании и трёх с половиной годах заключения как раз и легли в основу книги "Реструкт", написанной после освобождения. Выйдя на свободу, Марцинкевич нигде не работал, вёл видеоблог, жил за счёт средств, получаемых им от желающих поучаствовать в так называемоей "охоте на педофилов". В третий раз Марцинкевич был обвинён по ст. 282 УК РФ за публикации скандальных видеороликов осенью 2013 года. Осенью 2016 года он должен был выйти на свободу, но уже в колонии ему были предъявлены новые обвинения и он был вновь заключён под стражу.