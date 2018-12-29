Минтруда планирует "добраться до каждой семьи", чтобы понять причины низких доходов

Дабы искоренить бедность, гражданам России необходимо преодолеть дефицит доходов, в совокупности составляющий около 800 млрд рублей, заявил глава министерства труда и соцзащиты Максим Топилин. С тем, чтобы выяснить причины мизерного среднестатистического достатка, ведомство собирается "добраться до каждой семьи" и скрупулезно изучить проблему. Топилин отметил, что для реализации данной затеи уже выбраны несколько пилотных регионов.

Более 20 млн россиян, поделился информацией министр, пребывают ниже черты бедности.

"Надо достичь показателей 6,5-6% за эти годы, то есть в два раза его снизить. Мы понимаем, что дефицит доходов, то есть нехватка доходов для того, чтобы все получали на уровне прожиточного минимума, порядка 750-800 млрд рублей. Понятно, что есть семьи более доходные, менее доходные, у кого глубина бедности больше, у кого - меньше. И нам очень важно именно дойти до семей, посмотреть, что это за семьи, в чем причины", - приводит изречение Топилина "Коммерсант".

Напомним, в декабре глава государства подписал закон о повышении в 2019 году минимального размера оплаты труда на 117 рублей - до 11 280 рублей. Размер МРОТ устанавливает Минтруда.

Добавим, Топилин не так давно выступил с заявлением, что в 2018 году зарплаты россиян росли "беспрецедентными темпами". После получившего резонанс выступления министра отчитала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко - за неграмотный, с ее точки зрения, подход к освоению бюджетных денег.