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19:00

Вместо уборки Невского района глава ООО "СтройТехСервис" прикупил себе Porsche

Генеральный директор компании ООО "СтройТехСервис" получил уголовное дело по статье об отмывании денег за то, что вместо приведения улиц Невского района в надлежащий вид, приобрел себе Porsche Cayenne за 3,4 млн рублей.

Исходя из сообщения пресс-службы петербургской прокуратуры, ООО "ЖКС № 2 НАР", подделав документацию, смогла выиграть тендер на заключение договора по уборке района с СПб ГКУ "Жилищное агентство Невского района Санкт-Петербурга". Всего на работы из городской казны было выделено 88 млн рублей.

В свою очередь ЖКС № 2 НАР назначила субподрядчиком компанию ООО "СтройТехСервис", в круг обязанностей которой входила уборка дворов района. Однако, как установили в прокуратуре, что фирма работы выполняла недобросовестно и за минимальную цену. Некоторое время субподрядчику удавалось водить коллег за нос, предоставляя фиктивные отчеты о проделанном труде.

На часть украденных из бюджета средств генеральный директор ООО "СтройТехСервис" и купил себе элитную иномарку.

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