Путин погонял шайбу на Красной площади Глава российского государства с компании именитых хоккеистов сыграл матч на катке близ Кремля, передает "Интерфакс". Путин играет в хоккей на Красной площади pic.twitter.com/1iEfeyfkLf — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 29 декабря 2018 г. Среди основных участников ледового "побоища" - глава Министерства обороны Сергей Шойгу, а также ветераны хоккея Алексей Касатонов, Павел Буре, Вячеслав Фетисов. Ночная хоккейная лига, получившая броскую аббревиатуру НХЛ, образовалась 15 декабря 2011 года постфактум встречи Владимира Путина с легендами отечественного хоккея. Главная задача организации - привлечь к данному виду спорта как можно больше молодежи и организовать альтернативный досуг для тех, кто предпочитает не проводить время перед телевизором. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен