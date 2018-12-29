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20:20

Путин погонял шайбу на Красной площади

Глава российского государства с компании именитых хоккеистов сыграл матч на катке близ Кремля, передает "Интерфакс".

Среди основных участников ледового "побоища" - глава Министерства обороны Сергей Шойгу, а также ветераны хоккея Алексей Касатонов, Павел Буре, Вячеслав Фетисов.

Ночная хоккейная лига, получившая броскую аббревиатуру НХЛ, образовалась 15 декабря 2011 года постфактум встречи Владимира Путина с легендами отечественного хоккея. Главная задача организации - привлечь к данному виду спорта как можно больше молодежи и организовать альтернативный досуг для тех, кто предпочитает не проводить время перед телевизором.

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