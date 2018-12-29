Быков: Россия беспрерывно находится в состоянии гражданской войны

О том, что современная Россия пребывает в состоянии острого гражданского противостояния, писатель Дмитрий Быков заявляет не впервые. На сей раз, пустившись в раздумья в эфире «Эха Москвы», он вновь констатировал, что страна «разрывается» изнутри обилием противоречий внутри общества, поэтому остановить данную «полемику» под силу лишь несчастью «калибром» покрупнее.

Гражданская война – это нормальное состояние России. Проблема лишь в том, что это состояние снимается двумя вещами - либо террором, либо внешней войной, — Дмитрий Быков

В силу своих колоссальных размеров российские регионы обречены быть вынужденно отчужденными, заявляет писатель. Взять, к сравнению, тот же «консервативный сельскохозяйственный юг и технократический север».

Объединяет россиян, продолжает Быков, лишь святая вера в единую цель, общее дело. Только в этом случае спадают оковы войны и народ становится сплоченной братией.