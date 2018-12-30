Лимонов надеется на возрождение "Стратегии-31" в регионах

Политик и писатель Эдуард Лимонов, бессменный организатор уличных акций, проводимых в Москве 31-го числа каждого месяца, высказал идею о целесообразности проводить свои митинги одновременно в нескольких регионах. Уверенный в приносимой ими пользе, лидер "Другой России" предположил в своем блоге, что от людей, выходящих семь раз в году на улицу, "не убудет". В свою очередь, "Стратегия-31" собирает, по его уверению, мало сторонников, потому что акцию погубили "сволочи".

Русские почему-то быстро выдыхаются. Каждый раз ещё бы чуть выстоять, да поднажать, ан они уже разбежались, соблазнённые чепухой. Так было с Маршами несогласных, так было со Стратегией-31, так их увели злыдни-предатели из центра Москвы на Болотный остров, как баранов 10 декабря 2011-го — Эдуард Лимонов

В качестве положительного и заразительного примера уличной активности политик привел так называемые социальные протесты "желтых жилетов" во Франции, продолжающиеся с осени 2018-го года.

Отметим, что вплоть до 2016-го года "лимоновцы" регулярно выступали по 31-м числам и в Петербурге - возле Гостиного двора. Всякий раз акцию не согласовывали, что неизменно приводило к задержаниям. В конце концов, от такой формы протеста местные другороссы отказались.