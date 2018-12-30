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11:25

Латынина посоветовала сенатору Клишасу запретить иностранные часы

Образу жизни и поведению сенатора Андрея Клишаса, ставшего героем последнего расследования Фонда борьбы с коррупцией, дала объяснение и оценку публицист Юлия Латынина. Запретительные законопроекты, которые имеет обыкновение инициировать политик, являются, по ее мнению, следствием сомнительного обогащения Клишаса и связанной с этим неуверенностью в собственном положении. Своими соображениями обозреватель поделилась в авторской радиопрограмме.

Вы не бизнесмен, ваше деньги — грязные. Какой ваш способ защиты? Конечно, бежать впереди паровоза, быть первым учеником и повесить на себя такой большой знак: «Меня нельзя трогать, я патриот! Вот смотрите, какие законы я предлагаю»

Юлия Латынина

Ведущая выразила шутливое недоумение, напомнив, что фонд Алексея Навального нашел у члена Совфеда несколько десятков часов исключительно заграничного производства и указав оппоненту на непоследовательность. Логичнее, с ее точки зрения, было бы, если бы Клишас предпринял попытку законодательно запретить россиянам носить на запястьях зарубежные аксессуары.

Напомним, ранее Навальный, основные детали расследования которого сенатор не стал опровергать, предположил, что человеку, имеющему 32 штуки элитных часов, следовало бы посещать не верхнюю палату Федерального собрания, а палату сумасшедшего дома.

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15:19    
И это - народные депутаты ?

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