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12:11

Лукашенко поздравил Путина мешками с картошкой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в качестве подарков на Новый год преподнес своему российскому визави Владимиру Путину сало и четыре мешка с картофелем, передает портал БЕЛТА.

Утверждается, что о таком подарке лично просил российский лидер и что он очень любит качественное сало. Что же касается картофеля, то Путину досталось несколько элитных сортов, каждый из которых принято использовать по разному назначению: какой-то из них лучше подходит для приготовления пюре, а какой-то - для жарки драников.

Отметим, что взаимоотношения между Россией и Белоруссией на высшем уровне в 2018-м году стали предметом особого интереса политологов. Распространена точка зрения, согласно которой в планы Кремля входит объединение с Белоруссией в рамках союзного государства. Ее приверженцы полагают: это нужно Москве для того, чтобы Владимир Путин, не меняя Конституцию собственной страны, мог остаться у власти после 2024-го года на новый срок, только уже в качестве главы иного государственного образования.

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15:17    
12-51
Было бы мудро не называть пиявок ужасными, а на себя оборотиться.

12:51    
Было бы очень мудро, если бы Белоруссия(10 миллионов человек, 6 областей) вернулась в состав России, так как всё равно Россия её содержит в основном, ввиду того, что в Белоруссии нет ни нефти, ни газа, ни угля и тд., а лишь картошка и болота с ужасными пиявками...

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