Лукашенко поздравил Путина мешками с картошкой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в качестве подарков на Новый год преподнес своему российскому визави Владимиру Путину сало и четыре мешка с картофелем, передает портал БЕЛТА.

Утверждается, что о таком подарке лично просил российский лидер и что он очень любит качественное сало. Что же касается картофеля, то Путину досталось несколько элитных сортов, каждый из которых принято использовать по разному назначению: какой-то из них лучше подходит для приготовления пюре, а какой-то - для жарки драников.

Отметим, что взаимоотношения между Россией и Белоруссией на высшем уровне в 2018-м году стали предметом особого интереса политологов. Распространена точка зрения, согласно которой в планы Кремля входит объединение с Белоруссией в рамках союзного государства. Ее приверженцы полагают: это нужно Москве для того, чтобы Владимир Путин, не меняя Конституцию собственной страны, мог остаться у власти после 2024-го года на новый срок, только уже в качестве главы иного государственного образования.