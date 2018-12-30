Белковский опасается жестокостей в случае "русского бунта"

Социальное расслоение в России способно привести ко вспышкам насилия "снизу", полагает политолог и политтехнолог Станислав Белковский. Как он заметил в эфире авторской радиопередачи, разница в доходах между "верхами" и "низами" становится все более наглядной и мысль о несправедливости такого положения вещей все чаще приходит согражданам в голову. Роскошный образ жизни выглядит все менее уместным, уверен аналитик.

Не милосердны будут дорогие россияне к собственным чиновникам и олигархам, и фонарные столбы пригодятся не только и не столько для электрификации всей страны, поверьте мне. Но современная элита опять этого не видит и не понимает — Станислав Белковский

Тревожному прогнозу не в последнюю очередь способствует, с точки зрения эксперта, низкий культурный уровень правящей элиты, не сопоставимый с умственным развитием представителей царского правительства перед революциями 1917 года. Власть, исходя из этого соображения, способна на необдуманные шаги и применение силы.

"Что ж, будем молиться. И слово «молиться» в данном случае это далеко не метафора", - заключил политолог, опасающийся серьезных общественных волнений.