Режиссер комедии о блокаде спокойно относится к угрозам убийством Ставшая скандальной еще до своего выхода в свет кинокомедия Алексея Красовского "Праздник", рассказывающая о временах ленинградской блокады, стала поводом для самых серьезных угроз в адрес автора, в том числе анонимных, о чем он рассказал в эфире "Эха Москвы". Несмотря на давление, художник заявил, что воспринимает ситуацию спокойно и философски, иронично отметив, что в России есть множество столь же вероятных способов погибнуть, что и в результате нападения. Угроза жизни, проживанию в Москве от той же самой собянинской плитки, на мой взгляд, сильно опаснее. И может упасть какой-нибудь балкон с пятиэтажки - гораздо быстрее и легче, чем если придет какой-то человек, натравленный телевидением, и осуществит свое возмездие — Алексей Красовский "Праздник", называемый критиками "черной комедией", повествует о том, как обеспеченная номенклатурная семья празднует Новый год в блокадном Ленинграде, сталкиваясь с бытовыми неурядицами. Ранее на картину обрушились с гневной критикой единороссы. К фильму также проявила интерес прокуратура. Создатель произведения в конечном итоге решил выложить свою работу в свободном доступе на видеохостинге YouTube. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен