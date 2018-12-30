Ройзман пожелал России в Новом году перестать где-либо воевать

Новогоднее обращение выпустил в своем видеоблоге политик, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Помимо общечеловеческих пожеланий он выступил также и с пожеланиями злободневными. Главной его мыслью стал императив о необходимости прекращения Кремлем разного рода силовых действий за рубежом.

Уйти из Украины и Сирии, перестать лезть в чужие дела и заниматься решением чужих проблем. Нам надо вернуться в свою страну и заняться обустройством своей страны, и думать не о том, чтобы создать проблемы кому-то. Настало время вернуться домой, другой страны у нас не будет — Евгений Ройзман

По его словам, в цивилизованном мире все меньше уважают силу и угрозы, а, в свою очередь, все больше - интеллект и заботу о стариках и детях. Для российского государства, уверен Ройзман, на сегодняшний день это является приоритетными направлениями работы.