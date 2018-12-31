18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

12:20

Лимонов ждет от 2019-го года большего числа радикальных акций

Московская полиция намерена поместить под надзор активистку "Другой России" Ольгу Шалину, о чем сообщил в своем "Живом журнале" лидер незарегистрированной партии Эдуард Лимонов. По его сведениям, его сторонница лишится права выезжать из столицы и даже выходить из собственного дома по ночам, что отнюдь не радует политика. По его мнению, излишняя строгость со стороны государства дополнительно разозлит протестную молодежь, вследствие чего на улицах станет "веселее и радикальнее".

Контрпродуктивно. Реальные деятели оппозиции уйдут в подполье, откуда их будет тяжело выковыривать, болтуны отсеются, от них всё равно нет толку, от болтунов. В мэрию и префектуры никто не станет подавать уведомлений. 

— Эдуард Лимонов

В политических кругах Шалина получила определенную известность в 2018-м году, устроив "кровавый перфоманс": 26 октября на выставке "Интерполитех" она залезла на автозак, разбросала листовки с лозунгом "ФСИН – это ад!" и нанесла себе увечья. Акция обернулась для женщины пятисуточным административным арестом.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


13:24    
А за что борется Лимонов, тем более другие противники существующего режима в России??? Ведь не за коренную смену ОЭФ с капиталистической на социалистическую, как Ленин, большевики в начале 20 века, а чтобы лишь одних буржуев сменить на других и самим при этом получить должностные или финансовые привилегии...Суета это всё!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете деятельность вице-губернатора Игоря Албина?

Положительно
Отрицательно
Никак

Все новости:

16:25 Жители Дальнего Востока увидели поздравление Путина   1

16:00 На место взрыва в Магнитогорске прилетел Путин   1

15:40 В новогоднем обращении Парфенов обыграл дискурс Путина   1

14:18 Ганапольский предостерёг Россию от развития конфликта с Украиной   1

13:28 Травин уличил Росстат в манипулировании цифрами   3

12:20 Лимонов ждет от 2019-го года большего числа радикальных акций   1

11:11 79 человек ищут под завалами магнитогорского дома

10:20 Активисты напомнили петербуржцам о пытках

30 декабря, 18:15 Ройзман пожелал России в Новом году перестать где-либо воевать   6

30 декабря, 17:30 Режиссер комедии о блокаде спокойно относится к угрозам убийством   5

30 декабря, 16:51 Протесты и смена власти: итоги 2018 года   1

30 декабря, 16:43 Гендиректору стадиона "Зенита" досаждают хищные птицы   1

30 декабря, 15:50 В новогоднюю ночь Путина смогут увидеть на экранах в вагонах метро   1

30 декабря, 15:00 Удальцов назвал главными событиями года самые для него безрадостные   1

30 декабря, 14:03 Вишневский: Губернатором должен стать защитник Исаакия   8

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2018. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.