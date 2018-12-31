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10:20

Активисты напомнили петербуржцам о пытках

Петербургские политические активисты накануне, 30 декабря, провели несколько связанных между собой акций: они повесили на новогодние елки, установленные на Марсовом поле, площади Восстания и у Гостиного двора, слепки частей тела людей, пострадавших от пыток. Кроме того, слепки раздавали прохожим, которые принимали своеобразные подарки с неохотой, о чем написала на своей странице "ВКонтакте" активистка Катрин Ненашева. По Невскому проспекту участники перфоманса ходили с плакатом, на котором белым по-черному было написано: "В Новый пыточный год".

Напомним, что в Петербурге тема пыток со стороны силовиков актуализировалась в уходящем 2018-м году - в самом его начале молодые фигуранты так называемого дела о создании террористической организации "Сеть" рассказали об издевательствах сотрудников ФСБ, в том числе с применением электрического тока.

В том, что их пытали, признались петербургские антифашисты Игорь Шишкин, Виктор Филинков, Юлий Бояршинов. Им неоднократно было отказано в возбуждении уголовного дела о насилии. Уже около года они находятся под следствием.

file1757.jpg (104 KB)Фото: Давид Френкель



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