79 человек ищут под завалами магнитогорского дома

Взрыв газа в жилом доме Магнитогорска привел к обрушению целого подъезда в ночь на 31 декабря. Пока неизвестна судьба 79 жильцов, о чем написал "Интерфакс" со ссылкой на заместителя губернатора Челябинской области Олега Климова. Людей ищут под руинами.

В МЧС сообщают о том, что взрыв повредил 48 квартир. Спасатели подтвердили информацию о трех погибших. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Президент Владимир Путин поручил министру здравоохранения Веронике Скворцовой срочно вылететь на место происшествия.