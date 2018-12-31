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11:11

79 человек ищут под завалами магнитогорского дома

Взрыв газа в жилом доме Магнитогорска привел к обрушению целого подъезда в ночь на 31 декабря. Пока неизвестна судьба 79 жильцов, о чем написал "Интерфакс" со ссылкой на заместителя губернатора Челябинской области Олега Климова. Людей ищут под руинами.

В МЧС сообщают о том, что взрыв повредил 48 квартир. Спасатели подтвердили информацию о трех погибших. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Президент Владимир Путин поручил министру здравоохранения Веронике Скворцовой срочно вылететь на место происшествия.

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11:11 79 человек ищут под завалами магнитогорского дома

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