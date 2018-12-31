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13:28

Травин уличил Росстат в манипулировании цифрами

Петербургский экономист, профессор Европейского университета Дмитрий Травин обратил внимание своих читателей в Facebook на недобросовестное поведение Росстата, который, по его наблюдениям, задним числом переписывает показатели прошлых лет. В частности, речь идет о 2016-м годе, в котором вместо спада ВВП представители государственной организации предпочли увидеть его рост. Ученый объясняет это тем, что президент России Владимир Путин с недавних пор потерял интерес к достоверным данным, одновременно утратив последние возможности развивать страну.

Путин хотел знать, что творится в его хозяйстве и потому терпел плохие цифры. Но когда власть махнула рукой на экономику и занялась исключительно пропагандой, адекватная статистика ей уже не нужна. И цифры можно подгонять под задачи промывания мозгов.

Дмитрий Травин

В свою очередь, экономические преобразования, ознаменовавшие уходящий год - такие, как повышение пенсионного возраста и повышение ставки НДС, эксперт открыто называет неконструктивными и тормозящими рост благосостояния государства.

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16:55    
16:11. Вы, наверное, бомж-неудачник? Но мне вас не жаль, так как вы сам кузнец своего "счастья"... А вот у меня и моего окружения всё отлично: один друг на Кубе, другой у дочери в Лондоне, своя дочь только что вернулась из Индии(Гоа) и тд. и тп.

16:11    
13:39 - вранье от первого до последнего, не считая массы руководящего состава россиян, у которых забугорная недвига и офшоры.

13:39    
В массе своей россияне живут прекрасно, так как под Новый год раскупили все авто в автосалонах, со всех аэропортов России через каждые 5 минут взлетают туристы на Гоа, Мальдивы, Таиланд, и тд., поток полных тележек с деликатесами из магазинов и тп. Есть недовольные жизнью неудачники, так они есть во всех странах мира, были и будут!

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