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13:15

Шульман предложила гражданам в Новом году забыть о страхе

Политолог, доцент РАНХиГС Екатерина Шульман, оценивая прошедший 2018-й год, пришла к тому заключению, что в России стала давать результаты гражданская солидарность, и в первую очередь - протестная. Об этом ученый рассказала в собственном видеоблоге, выступая с праздничным новогодним поздравлением.

Давайте будем смотреть не в будущее, а смотреть в настоящее. Давайте будем оценивать реальность адекватно. Давайте не тратить силы на то, чтобы готовиться к тому, что не наступит. <...> С Новым годом, и ничего не бойтесь. 

Екатерина Шульман

Будучи завсегдатаем пленарных заседаний Государственной думы, эксперт отметила, что отнюдь не все непопулярные законодательные инициативы в минувшем году получали поддержку большинства депутатов, что, с ее точки зрения, говорит о силе гражданского общества и потенциале сопротивления. Главным навыком общества, который, по ее мнению, крепнет, стала в 2018-м году сплоченность и связанность людей.

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