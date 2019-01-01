Лимонов посоветовал Сечину никому не показываться на глаза

Подводя итоги 2018-го года, писатель и политик Эдуард Лимонов среди важнейших его событий выделил арест бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, в котором немаловажную, с точки зрения лидера "Другой России", сыграл глава компании "Роснефть" Игорь Сечин. Несмотря на то, что в колонии строгого режима Улюкаев оказался еще в 2017-м году, саму эту ситуацию литератор находит актуальной, а фигуру Сечина оценивает скептически и критически, о чем написал в издании "Свободная пресса".

Мы все помним детали этой довольно вонючей истории. С таким личиком, как у Сечина, людей пугать, видос у него опасный, вот-вот, того и гляди, укусит, впившись в горло. Ему бы с таким лицом взаперти сидеть надо в офисе «Роснефти». — Эдуард Лимонов

По словам политика, именно Сечин - "самый неприятный" из ближайшего окружения Владимира Путина, и "раскулачивание" его Лимонов находит справедливым.

15 декабря 2017 года Замоскворецкий суд столицы назначил Алексею Улюкаеву наказание в виде восьми лет строгого режима, а также штраф в 130 млн рублей, признав его виновным в получении взятки в 2 млн долларов. Бывшего министра взяли под стражу в зале суда. В тот день, когда бывшего министра задержали, он встречался в Сечиным и принимал от него подарки.