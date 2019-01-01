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16:12

Лимонов посоветовал Сечину никому не показываться на глаза

Подводя итоги 2018-го года, писатель и политик Эдуард Лимонов среди важнейших его событий выделил арест бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, в котором немаловажную, с точки зрения лидера "Другой России", сыграл глава компании "Роснефть" Игорь Сечин. Несмотря на то, что в колонии строгого режима Улюкаев оказался еще в 2017-м году, саму эту ситуацию литератор находит актуальной, а фигуру Сечина оценивает скептически и критически, о чем написал в издании "Свободная пресса".

Мы все помним детали этой довольно вонючей истории. С таким личиком, как у Сечина, людей пугать, видос у него опасный, вот-вот, того и гляди, укусит, впившись в горло. Ему бы с таким лицом взаперти сидеть надо в офисе «Роснефти». 

Эдуард Лимонов

По словам политика, именно Сечин - "самый неприятный" из ближайшего окружения Владимира Путина, и "раскулачивание" его Лимонов находит справедливым.

15 декабря 2017 года Замоскворецкий суд столицы назначил Алексею Улюкаеву наказание в виде восьми лет строгого режима, а также штраф в 130 млн рублей, признав его виновным в получении взятки в 2 млн долларов. Бывшего министра взяли под стражу в зале суда. В тот день, когда бывшего министра задержали, он встречался в Сечиным и принимал от него подарки.

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19:31    
Сечинские жены и детки, да еще Быдло-Леонтьев впридачу - это пол-России?
Вот это аппетиты!
Однако путинское окружение - они все как на подбор имеют физиономии как из паноптикума: Усманов, Винер, Дерипаска, Матва, Миллер.

18:51    
18:44 "Роснефть" Сечина даёт почти треть бюджета России, намного больше всех в стране! А то что нефтяники, газовики себя не обижают, мягко говоря - это уже другое дело...

18:44    
С ума сошел. Чем это Сечин кормит пол России? Обокрал всю Россию, себе присвоил все народные богатства и выдает  почти вему народу России баланду по полчерпака, чтобы не сдохли . Работать на Сечина надо кому-то, а то все сдохнут и работать на него будет некому.

16:36    
Уж рожа у Лимонова не лучше, чем у Сечина...Но в отличие от бездельника и дармоеда Лимонова Сечин пол России кормит

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