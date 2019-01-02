Британские СМИ сочли дерзким новогоднее обращение Путина к россиянам

Британский таблоид Daily Star счел «дерзостью» фразу президента России Владимира Путина в новогоднем обращении к россиянам о том, что у России «никогда не было и не будет» помощников, передает РИА «Новости».

В новогоднем поздравлении Путин призвал россиян быть сплоченой командой, заметив, что никто не сможет помочь, кроме их самих. Британский таблоид счел, что обращение связано с антироссийскими санкциями, при этом об ограничениях Путин в своей речи не упоминал.

Отмечается, что такое «вызывающее заявление» таблоид объяснил повышением градуса напряженности между Россией и западными странами из-за отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Также Daily Star отметил, что обращение Путина было «одной из самых просматриваемых трансляций на российском телевидении».