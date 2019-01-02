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12:30

Британские СМИ сочли дерзким новогоднее обращение Путина к россиянам

Британский таблоид Daily Star счел «дерзостью» фразу президента России Владимира Путина в новогоднем обращении к россиянам о том, что у России «никогда не было и не будет» помощников, передает РИА «Новости».

В новогоднем поздравлении Путин призвал россиян быть сплоченой командой, заметив, что никто не сможет помочь, кроме их самих. Британский таблоид счел, что обращение связано с антироссийскими санкциями, при этом об ограничениях Путин в своей речи не упоминал.

Отмечается, что такое «вызывающее заявление» таблоид объяснил повышением градуса напряженности между Россией и западными странами из-за отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Также Daily Star отметил, что обращение Путина было «одной из самых просматриваемых трансляций на российском телевидении».

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19:41    
16:12 Володин с Жириновским тебе товарищи.

18:57    
18:41. Нет в Норвегии и Китае никого социализма в истинном(классическом) понимании этого значения, так как буйствует частная собственность! В Норвегии абсолютная власть у буржуев, а в Китае гибрид, когда у власти КПК при абсолютно рыночной экономике...За такую модель, кстати, выступал Бухарин...

18:41    
уточнение - в комментарии я ранее указал так - "15:50 - пост мой"... и разъясняю для 15:50 - что, "мой пост 15:41", на который ты сослался радуясь "социализму" и ссср... и далее по тексту...

18:36    
15:50 - пост мой, но я не за коммуняк... а за "норвежский социализм"... или, по крайней мере - за китайское "экономическое чудо"... кстати, путина там не жалуют - их реверансы - лишь стратагемы, типа - "бросить кирпич, чтобы получить яшму"... ну, и конфуций...

18:29    
16:12 - поддерживаю британию - точно оценили путинское бахвальство...

17:09    
ОБОРЗЕЛ В КОРЕНЬ

16:39   Едро-благодетель   ПЖиВ
16:12 как вы правы ТОВАРИЩ. Британия нам навела нищету, коррупцию, кризис, цены на коммуналку повысила и на 5 лет пенсионный возраст подняли и хотят остаться белыми и пушистыми. Заклеймим Британию и Запад позором! Ураяяя....

16:12    
ТОВАРИЩИ.  Вы слегка отвлеклись от темы. Полагаю, что бы у нас ни происходило - это не их британское собачье дело.

16:05   Едро-благодетель   ПЖиВ
15:05 Хорошо кукарекаешь за нашу путинскую ЕР. Зёрнышек поклюй  и снова кукарекай голосистёй.

15:50    
15:41. Долой капитализм! Идеи Маркса, Ленина в жизнь! По опросам 66% россиян хотят вернуться в СССР! Я как и Вы за социализм, Советскую власть со всеми её благами! Мы победим!

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