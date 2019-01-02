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14:13

Беглов посетил детский дом-интернат в Ушково

Врио губернатора Алекcандр Беглов 1 января посетил дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии №3 в Ушково, сообщили в Смольном.

Беглов поздравил воспитанников интерната с Новым годом и подарил учреждению сертификат на покупку интерактивной песочницы. Заодно врио губернатора поговорил с директором интерната Сергеем Васильевым о перспективах развития учреждения.

В частности, в 2020 – 2021 годах планируется построить новый корпус на 150 мест. Также планируется реконструировать здание бывшей котельной, разместив там спортивно-реабилитационное отделение и медицинские службы. Беглов поручил профильным комитетам проработать вопросы, которые связаны с проектированием и финансированием строительства. Он отметил, что в течение полугода необходимо создать электронные медкарты воспитанников всех социальных учреждений - для связи с поликлиниками и получения врачебных консультаций и рекомендаций.

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19:16   Едро-благодетель   ПЖиВ
18:40 Вы подтвердили мою заумную мысль о нашей ЕР элите.Что поделаешь? Как умишком судьба обидела, приходится набирать депутатишек по псих лечебницам и в прочих учреждениях, для умственно отсталых особей.

18:40    
17-08,  16-14
Вот Вы иронизируете, а есть широко известные законы Мерфи. Один из которых гласит, что начальник, как правило, подбирает себе подчинённых,которые ниже его по способностям и интеллекту. Эти подчинённые подбирают своих подчинённых так же. И так далее. В конце цепочки руководителей как раз и оказываются полные недоумки-манагеры.

17:08    
среди равных ОНО ЛЕГШЕ

16:14   Едро-благодетель   ПЖиВ
Молодец Беглов присматривается к континенту будущих депутатов от ЕР. Такие умственно отсталые, не заменимые кадры на всех уровнях власти.Тупей и пришибленней надо пополнять ряды ЕР нашей.

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