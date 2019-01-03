Активисты прочтут стихи в защиту разрушающегося дома Лермонтова

Сегодня, 3 января, градозащитники Петербурга вновь выйдут с серией одиночных пикетов на Садовую улицу с тем, чтобы в очередной раз напомнить о "печальной" судьбе стремительно ветшающего дома, где в 1836-1837 году жил поэт Михаил Лермонтов.

Фото: Александр Кондраков

На встрече активисты будут читать стихи литератора и собирать подписи горожан за создание в стенах здания музея-квартиры имени Лермонтова.

Общественники проводят пикеты ежемесячно, каждого 3-го числа.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.