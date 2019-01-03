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3 января, 11:16

Активисты прочтут стихи в защиту разрушающегося дома Лермонтова

Сегодня, 3 января, градозащитники Петербурга вновь выйдут с серией одиночных пикетов на Садовую улицу с тем, чтобы в очередной раз напомнить о "печальной" судьбе стремительно ветшающего дома, где в 1836-1837 году жил поэт Михаил Лермонтов.

dom_lermontova.jpg (513 KB)Фото: Александр Кондраков

На встрече активисты будут читать стихи литератора и собирать подписи горожан за создание в стенах здания музея-квартиры имени Лермонтова.

Общественники проводят пикеты ежемесячно, каждого 3-го числа.



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