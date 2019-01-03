Несостоявшийся "ловелас" потерпел фиаско в попытке преподнести Трампу виски в подарок

Канадец Янни Джорджопулос попытался проникнуть в резиденцию нынешнего президента США Дональда Трампа - Белый дом - с тем, чтобы попросить его помочь в делах амурных, однако, так и не преодолев даже четверти пути ко входу в здание, был задержан охранниками и позднее арестован. В качестве презента за содействие в поиске спутницы жизни мужчина планировал преподнести главе государства две бутылки виски Crown Royal, рассказывает РБК со ссылкой на NBC.

Во время расследования выяснилось, что Джорджопулос, в последнее время перебравшийся из Канады в Вашингтон, уже попадал в поле зрения американской полиции: его привлекали к уголовной ответственности за попытку шантажа. В суде мужчина заявил, что не может вернуться домой в Канаду, однако причины невозможности возвращения оставил в тайне.

В 2012 году Трамп уведомил публику, что никогда не пил и весьма этим фактом гордится. Спиртному президент США предпочитает диетические напитки.