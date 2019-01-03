Франция выдала России обвиняемого в мошенничестве экс-министра финансов Подмосковья

В Россию из Франции депортирован экс-министр финансов правительства Московской области Алексей Кузнецов, которого в РФ обвиняют в мошенничестве на 14 млрд рублей, поделилась пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Чиновника задержал Интерпол еще в июле 2013 года, и с тех пор российская сторона добивалась его экстрадиции.

Жену Кузнецова - Жанну Балах - бежавшую в США, суд заочно приговорил к 11 годам колонии за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и отмывание денег (ч. 3. ст. 174 УК). США выдавать "беженку" отказывается.

Напомним, бывший глава министерства финансов Подмосковья Кузнецов трудился на занимаемом посту с 2003 по 2008 год, пока в связи с "семейными обстоятельствами" внезапно покинул не только руководящую должность, но и родину. Экс-министр является фигурантом нескольких громких коррупционных разбирательств по статьям "Мошенничество" (ч. 4 ст. 159 УК), "Растрата" (ч. 4 ст. 160), "Легализация имущества, приобретённого в результате совершенных преступлений" (ч. 3 ст. 174.1 УК). Общий ущерб следствием оценён в 14 млрд рублей.