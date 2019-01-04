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15:26

Артемий Лебедев подарил туристический логотип Петербурга всем желающим

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев объявил, что в качестве подарка на Новый год разрешает всем желающим бесплатно пользоваться разработанным его студией логотипом Петербурга.

«Логотип официально и полностью бесплатно может использовать любой желающий для любых питерских целей - напечатать с ним футболки, чехлы для айфонов, поставить логотип на свой сайт, меню, папку в отеле - короче, логотип можно использовать для чего душе угодно. Главное - чтобы это шло на пользу Питеру и бизнесу», - написал Лебедев в своем Facebook.

По словам Лебедева, после жалоб ФАС и судов по поводу контракта с комитетом по туризму права на логотип вернулись к студии, которая теперь может «делать с ним что угодно». Обращаться заново к студии Лебедева комитет не стал, вместо этого объявив новый конкурс за 8,2 млн рублей.

Напомним, логотип Петербурга, разработанный студией Артемия Лебедева, обошелся городскому бюджету всего в один рубль. Комитет по развитию туризма купил его без конкурсных процедур, что УФАС расценило как  нарушение закона о конкуренции и заставил Смольный расторгнуть контракт. Верховный суд подтвердил незаконность покупки логотипов Лебедева 16 августа

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"Подаренный" Лебедевым логотип Петербурга, фото: Facebook Артемия Лебедева



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16:45   Игорь  
Почем? М когда для метро перепишет?

16:27   Горожанинг  
Пусть свое говно обратно забирает.
Логотип петербурга - кораблик на адмиралтействе, или ангел на петропавловке, но никак не желтый овал

16:10    
Что-то я не поняла идеи логотипа? Это про бургеры и гамбургеры что ли?
Да и "дизайн" весьма скуден. Больше ру[цензура] и не стоит.

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