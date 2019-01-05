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13:00

В центре Петербурга приоткрыли дверь в советский Новый год

Петербургский художник Паша Кас (Pasha Cas) поздравил жителей Северной столицы с Новым годом, приоткрыв дверь в праздник советских времен на углу Невского и Суворовского проспекта.

На стене дома появилась картинка, на которой юная девочка, одетая в школьную форму времен СССР, стоя на табуретке, наряжает ёлку.

Pasha-Cas.png (321 KB)

Фото: @pashacas Instagram

Добавим, петербургские коммунальщики не особо жалуют стрит-арт и любое проявление уличного творчества: часто вполне безобидные работы художников, едва появившись, уничтожаются. 

В связи с этим "противостоянием" в ноябре 2018 года в Смольном прошла встреча представителей власти и арт-сообщества, постфактум которой было предложено регламентировать творчество уличных художников и разработать правила размещения граффити на стенах домов Петербурга. Соответствующий законопроект 16 ноября поддержал комитет по законодательству петербургского парламента.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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13:15    
Замечательная идея - вспомнить добром СССР! Всей семьёй ведь делали замечательные игрушки на ёлку, каждому ребёнку шили новогодний костюм и тд. Спасибо автору!

13:08    
Прелестно.
Такие остроумные росписи на стенах бывают очень удачными и всегда привлекают внимание прохожих и туристов в неожиданных местах, ни чем другим не примечательных.

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