В центре Петербурга приоткрыли дверь в советский Новый год Петербургский художник Паша Кас (Pasha Cas) поздравил жителей Северной столицы с Новым годом, приоткрыв дверь в праздник советских времен на углу Невского и Суворовского проспекта. На стене дома появилась картинка, на которой юная девочка, одетая в школьную форму времен СССР, стоя на табуретке, наряжает ёлку. Фото: @pashacas Instagram Добавим, петербургские коммунальщики не особо жалуют стрит-арт и любое проявление уличного творчества: часто вполне безобидные работы художников, едва появившись, уничтожаются. В связи с этим "противостоянием" в ноябре 2018 года в Смольном прошла встреча представителей власти и арт-сообщества, постфактум которой было предложено регламентировать творчество уличных художников и разработать правила размещения граффити на стенах домов Петербурга. Соответствующий законопроект 16 ноября поддержал комитет по законодательству петербургского парламента.



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