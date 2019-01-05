Принц Гарри поможет норвежцам отразить "российскую агрессию"

Английский принц Гаррии намерен отправиться в Норвегию на инсценировку боевых действий, в которых вновь главным агрессором выступает Россия, извещает британский таблоид Daily Mirror.

Ожидается, что учения станут крупнейшими за 20 лет. В постановочных боях, отмечается в статье, союзные силы будут противостоять "российскому вторжению". Какая роль в них будет отведена британской монаршей особе, не уточняется.

В маневрах, которые состоятся в ближайшее время, поучаствуют военные из Великобритании, США, Нидерландов и Норвегии.

Напомним, осенью альянс НАТО уже проводил в странах Скандинавии учения по отражению нападения противника. Тогда в роли "антагониста" выступала РФ.