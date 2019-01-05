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15:40

Принц Гарри поможет норвежцам отразить "российскую агрессию"

Английский принц Гаррии намерен отправиться в Норвегию на инсценировку боевых действий, в которых вновь главным агрессором выступает Россия, извещает британский таблоид Daily Mirror.

Ожидается, что учения станут крупнейшими за 20 лет. В постановочных боях, отмечается в статье, союзные силы будут противостоять "российскому вторжению". Какая роль в них будет отведена британской монаршей особе, не уточняется.

В маневрах, которые состоятся в ближайшее время, поучаствуют военные из Великобритании, США, Нидерландов и Норвегии.

Напомним, осенью альянс НАТО уже проводил в странах Скандинавии учения по отражению нападения противника. Тогда в роли "антагониста" выступала РФ.

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21:29    
17:02 - со свиным рылом не лезь в калашный ряд... где цивилизованная норвегия, с высочайшим уровнем жизни - и где отсталая россия, с нищим населением?... советуй путину свой народ "защитить" социальными программами, а потом лезть в мир... нашел пример для подражания, нищеброд сраный...

21:23    
15:49 - норвежцы спасли мир от нацизма, благодаря норвежским диверсантам гитлер не получил атомную бомбу...

17:02    
Нужно в ответ заявить, что Россия готова защитить Норвегию от хитрых и жадных англо-саксов...

15:49    
Всё это детские игры...Знаем мы и норвежцев во главе с фашистом Квислингом... Помним, что именно Красная Армия освобождала Норвегию от немецких фашистов...

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