Депутат Петров просит Мединского оградить детей от жестокостей цирка

Областной парламентарий Владимир Петров, выступающий уже со второй законотворческой инициативой за прошедшие 5 дней с начала нового года, на сей раз обратился к главе Минкульта Владимиру Мединскому с просьбой запретить несовершеннолетним посещать цирковые представления, передает RT.

Депутат напомнил, что дрессировщики подвергают животных ежедневным пыткам с тем лишь, чтобы научить их выполнять команды. Подобного рода жестокость, уверен Петров, может оказать негативное воздействие на неокрепшую психику ребенка.

"Прошу рассмотреть возможность серьёзного сокращения государственной поддержки подобных развлекательных цирков и пересмотра государственной концепции в этой сфере. Первым шагом к этому, по моему мнению, должно стать увеличение возрастного порога допуска зрителей до «18+»", - следует из обращения Петрова.

Ранее депутат предложил ввести ограничение на количество живущих дома питомцев.