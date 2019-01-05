Рекордное число американцев хотят покинуть США

Количество американцев, более не желающих обитать в родных Штатах, достигло рекордной отметки, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного службой Gallup.

Так, 16% респондентов заявили о намерении навсегда уехать из США. За всё то время, что Gallup проводит соцопросы, этот показатель не превышал отметки в 10-13%.

Социологи объясняют подобный упаднический настрой в обществе тем, что люди либо устали, либо абсолютно не разделяют политику, ведомую президентом Дональдом Трампом. В те времена, когда главой государства был Барак Обама, из страны хотели эмигрировать 10% американцев, при Джордже Буше-младшем - 11%.

30% граждан США старше 30 лет мечтают о том, чтобы покинуть и никогда более не возвращаться в "родные пенаты".

Вне зависимости от пола, возраста и дохода опрошенных их мнение о президентстве Трампа является главным фактором в желании уехать из страны.

Приоритетным направлением для большинства респондентов является ближайший сосед США - Канада.