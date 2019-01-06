Метро и часть автобусов будут работать в течение всей рождественской ночи

По установившейся в бытность Георгия Полтавченко губернатором Петербурга традиции городской метрополитен будет открыт для входа и выхода пассажиров всю ночь напролет с 6 по 7 января, в чем можно удостовериться, посетив сайт подземки.

В отличие от "теплого" периода с апреля по ноябрь, в течение которого по ночам можно проехать только от "Спортивной" до "Адмиралтейской" и обратно, в ночь на Рождество будут открыты абсолютно все станции.

Кроме того, грядущей ночью гражданам будут доступны десять автобусных маршрутов, обслуживающих окраины города, а также троллейбус 37, курсирующим по всему проспекту Ветеранов.

В новогоднюю ночь метрополитен функционировал аналогичным образом, в то время, как вариантов ночного наземного путешествия было ровно в пять раз больше.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.