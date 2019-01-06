18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

11:57

Метро и часть автобусов будут работать в течение всей рождественской ночи

По установившейся в бытность Георгия Полтавченко губернатором Петербурга традиции городской метрополитен будет открыт для входа и выхода пассажиров всю ночь напролет с 6 по 7 января, в чем можно удостовериться, посетив сайт подземки.

В отличие от "теплого" периода с апреля по ноябрь, в течение которого по ночам можно проехать только от "Спортивной" до "Адмиралтейской" и обратно, в ночь на Рождество будут открыты абсолютно все станции.

Кроме того, грядущей ночью гражданам будут доступны десять автобусных маршрутов, обслуживающих окраины города, а также троллейбус 37, курсирующим по всему проспекту Ветеранов.

В новогоднюю ночь метрополитен функционировал аналогичным образом, в то время, как вариантов ночного наземного путешествия было ровно в пять раз больше.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете деятельность вице-губернатора Игоря Албина?

Положительно
Отрицательно
Никак

Все новости:

16:06 Троицкий: Россия окончательно осталась один на один с "банановыми республиками"

15:02 Навальный сообщил о слежке за собой в Таиланде   3

14:02 Милонов записал рэп против гонений на рэперов

13:01 Латынина объяснила скепсис по поводу причин магнитогорского взрыва   1

11:57 Метро и часть автобусов будут работать в течение всей рождественской ночи

10:45 Семьям жертв и пострадавших от взрыва в Магнитогорске выплатят 65 млн рублей

5 января, 18:00 Рекордное число американцев хотят покинуть США   16

5 января, 17:25 Япония и Россия приблизились к тому, чтобы поставить точку в вопросе по Курилам   13

5 января, 16:25 Депутат Петров просит Мединского оградить детей от жестокостей цирка   4

5 января, 15:40 Принц Гарри поможет норвежцам отразить "российскую агрессию"   17

5 января, 14:40 Ленобласть выделит 500 млн рублей на реализацию гражданских инициатив   1

5 января, 13:56 Патриарх Константинопольский предоставил автокефалию УПЦ   10

5 января, 13:00 В центре Петербурга приоткрыли дверь в советский Новый год   5

5 января, 12:30 Спикер Конгресса США считает опасными отношения Трампа и "гангстера"-Путина   6

5 января, 11:56 Жителей пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске приглашают вернуться в свои квартиры

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.