Навальный сообщил о слежке за собой в Таиланде

Проводящий отдых с семьей в Таиланде политик Алексей Навальный заподозрил нескольких людей в слежке за собой в целью сбора потенциального компромата. В своем Instagram он рассказал о том, что встретил мужчин, которые летели с ним из Москвы, в холле бангкокского отеля. Они были заняты тем, что снимали его и его родных на камеру.

И зачем это всё? Ради сюжета: СКАНДАЛЬНЫЙ ОППОЗИЦИОНЕР СЪЕЛ ТРИ ПОРЦИИ ТОМ ЯМА И С ШИКОМ ГОНЯЛ НА ТУК-ТУКЕ? — Алексей Навальный

По его словам, он и так не стал бы скрывать деталей своего заграничного препровождения, и не собирается этого делать в дальнейшем.

В предыдущие годы Навальный подвергал осмеянию недостаточно убедительные, с его точки зрения, телевизионные видеоразоблачения, которые демонстрировали его не слишком дорогой отдых в европейских регионах России.