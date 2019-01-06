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15:02

Навальный сообщил о слежке за собой в Таиланде

Проводящий отдых с семьей в Таиланде политик Алексей Навальный заподозрил нескольких людей в слежке за собой в целью сбора потенциального компромата. В своем Instagram он рассказал о том, что встретил мужчин, которые летели с ним из Москвы, в холле бангкокского отеля. Они были заняты тем, что снимали его и его родных на камеру.

И зачем это всё? Ради сюжета: СКАНДАЛЬНЫЙ ОППОЗИЦИОНЕР СЪЕЛ ТРИ ПОРЦИИ ТОМ ЯМА И С ШИКОМ ГОНЯЛ НА ТУК-ТУКЕ? 

Алексей Навальный

По его словам, он и так не стал бы скрывать деталей своего заграничного препровождения, и не собирается этого делать в дальнейшем.

В предыдущие годы Навальный подвергал осмеянию недостаточно убедительные, с его точки зрения, телевизионные видеоразоблачения, которые демонстрировали его не слишком дорогой отдых в европейских регионах России.

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16:14    
Насколько я знаю, с действующей судимостью загранпаспорт  закрыт ? Или для этого проекта ФСБ исключение ? О заслуженности отдыха и финансировании не спрашиваю - сейчас не принято  ВОРАМ задавать бестактные вопросы, да и последыши насрального обидятся и пойдут опять на митинг в связи с нарушением прав "человека". Давно не ходили, поиздержались, да и празднички надо отметить.

15:47    
А почему нет? У Навального даже дома в постели видеокамера стоит с прямой трансляцией куда надо!

15:36    
А где он так перерабатывает и выматывается, что катается в заграничные отпуска через каждые два месяца?

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