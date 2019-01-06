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16:06

Троицкий: Россия окончательно осталась один на один с "банановыми республиками"

Принятие Генеральной ассамблеей ООН украинской резолюции по Крыму, преследующей цель демилитаризацию Азовского и Черного морей, навело публициста Артемия Троицкого на печальные мысли о том, кого Россия на сегодняшний день может записать себе в союзники. Изучив список тех стран, которые проголосовали против принятия документа, он заметил, что среди них фигурируют практически без исключения авторитарные, несамостоятельные "странные" и "отсталые", с его точки зрения, государства, которые в некоторых кругах принято называть "банановыми республиками".

Естественно, здесь присутствует весь набор стран-изгоев - Иран, Северная Корея, Венесуэла, ну и Зимбабве, разумеется. Куда ж мы без Зимбабве? Есть здесь еще и Беларусь, и вот за нее мне обидно: как будто сама приглашает себя оккупировать.

Обозревателя удивило то, что ряд государств, традиционно поддерживающих Россию или "заигрывающих" с ней, не нашли в себе сил поддержать резолюцию и воздержались. К ним Троицкий относит Казахстан, Кыргызстан, Белоруссия, Вьетнам, Индия и Китай.

Иронию у критика вызвало "воздержание" государства Науру, которое десятью годами ранее приветствовала создание таких пророссийских государственных образований, как республики Абхазия и Южная Осетия. Перемена геополитического курса со стороны Науру, предположил эксперт, связана с тем, что на этот раз представителям карликового острова в Океании совсем неприлично мало заплатили, в то время как купить их поддержку способен своими силами даже сам Троицкий.

Документ голосами большинства стран был принят 17 декабря. "За" высказались 66 страны, против - 19, воздержались - 72.

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16:40    
Можно же совершенно по-другому подвести итоги голосования, заявив что МЕНЬШЕ трети членов ООН поддержали антироссийскую клеветническую резолюцию! В этой жалкой кучке собрались все маниакальные враги и ненавистники России! Страны же представляющие более 80% прогрессивного населения планеты, включая Китай,Индию и тд, её категорически отвергли!!!!!! И всё в этой фразе правда, не докопаешься и с микроскопом!

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