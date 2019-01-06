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6 января, 18:03

Лимонов поставил под сомнение нынешний формат празднования Рождества

В связи с наступающим праздником православного Рождества писатель и политик Эдуард Лимонов выступил в своем "Живом журнале" с той мыслью, что отмечать день рождения одной и той же исторической фигуры Иисуса христианам следовало бы как минимум в один день, поскольку такое расхождение в датах выглядит странным.

Никогда не будет однозначного ответа когда родилась эта как минимум полу-легендарная личность. Так уступили бы кто-то кому-то, сошлись бы на нейтральной дате, что ли. А то глуповато и мелочно всё выглядит.

Эдуард Лимонов

Правила, существующие сегодня, выдают, с точки зрения предводителя другороссов, в служителях культа "вздорных людей", которые ведут себя как "обезьяны в зеркале".

Католическое Рождество традиционно празднуется в ночь на 25 декабря.

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6 января, 19:05    
пусть сначала попы докажут существование этой "исторической" фигуры... а пока же христос, всего лишь - бренд, на котором они  делают бабки...

6 января, 18:36    
Разве у Геракла, Афродиты, Нептуна, Давида,  Шахразады, Колобка, Красной шапочки  и множества других сказочных персонажей есть определённые даты рождения ? Какая разница ? Нужен предлог нажраться ? Когда припёрло, тогда и лакай!

6 января, 18:08    
Даёшь атеистическую Россию!

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