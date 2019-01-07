Замглавы ФСИН поведал об усталости сотрудников ведомства: В глазах такая безнадега

Работники Федеральной службы исполнения наказаний психологически устали от ежедневного контакта с зэками, поделился наблюдениями заместитель руководителя ведомства Валерий Максименко.

Недавно правозащитник Андрей Бабушкин сказал, и я с ним согласен, что, посещая колонии и СИЗО, он видит моральную усталость и моральный износ сотрудников, даже молодых. В их глазах такая тоска, такая безнадега, — Валерий Максименко - об изношенности сотрудников ФСИН

Тюремщикам, отметил он, каждый день приходится за мизерную заработную плату вступать в контакт с совершителями злодеяний, которые имеют склонность постоянно "проецировать свои чувства и эмоции на окружающих".

Более того, посетовал Максименко, всё чаще зэки стали нападать на ФСИНовцев.

"Мы связываем это отчасти с тем, что сотрудники не хотят применять спецсредства, когда это необходимо. Потому что потом полгода-год придется ходить по следователям, прокурорам, судам, оправдываться и отписываться, доказывая правоту, еще и под уголовное дело можно попасть", - рассказал замглавы о бюрократических тяготах.

Напомним, на прошедшей в конце декабря большой пресс-конференции Владимира Путина президенту задали вопрос о том, что он думает о пытках заключенных в российских колониях. Тема стала резонансной после того, как "Новая газета" опубликовала ряд жутких видео с истязаниями зэков в ИК-1 Ярославля. Путин ответствовал, что пытки не допустимы, а ФСИН должна быть усовершенствована. Проверкой озвученных журналистами сведений занялась прокуратура.