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12:45

Замглавы ФСИН поведал об усталости сотрудников ведомства: В глазах такая безнадега

Работники Федеральной службы исполнения наказаний психологически устали от ежедневного контакта с зэками, поделился наблюдениями заместитель руководителя ведомства Валерий Максименко.

Недавно правозащитник Андрей Бабушкин сказал, и я с ним согласен, что, посещая колонии и СИЗО, он видит моральную усталость и моральный износ сотрудников, даже молодых. В их глазах такая тоска, такая безнадега,

Валерий Максименко - об изношенности сотрудников ФСИН

Тюремщикам, отметил он, каждый день приходится за мизерную заработную плату вступать в контакт с совершителями злодеяний, которые имеют склонность постоянно "проецировать свои чувства и эмоции на окружающих".

Более того, посетовал Максименко, всё чаще зэки стали нападать на ФСИНовцев.

"Мы связываем это отчасти с тем, что сотрудники не хотят применять спецсредства, когда это необходимо. Потому что потом полгода-год придется ходить по следователям, прокурорам, судам, оправдываться и отписываться, доказывая правоту, еще и под уголовное дело можно попасть", - рассказал замглавы о бюрократических тяготах.

Напомним, на прошедшей в конце декабря большой пресс-конференции Владимира Путина президенту задали вопрос о том, что он думает о пытках заключенных в российских колониях. Тема стала резонансной после того, как "Новая газета" опубликовала ряд жутких видео с истязаниями зэков в ИК-1 Ярославля. Путин ответствовал, что пытки не допустимы, а ФСИН должна быть усовершенствована. Проверкой озвученных журналистами сведений занялась прокуратура.

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18:46   Алексей  
Неожиданный и в то же время не вызывающий удивление материал. Цит. "Основной нагрузкой на сотрудников ведомства Максименко назвал необходимость ежедневно приходить на работу в места лишения свободы и за небольшую зарплату общаться с преступниками". Возникает вопрос - эти сотрудники подневольные, в рабстве у ведомства или их на эту работу заманили обманом? Так может и пытаю они осуждённых из-за высокой нагрузки и низких зарплат?! Замглавы ФСИН так оправдывает скандалы, которые потрясли ведомство в 2018 году? Наверное крабов и красную икру преступникам они тоже носят, чтобы хоть как то снять с себя стресс?

18:27    
Надзирателями где-нибудь на Колыме или в Игарке надо насильно сделать правозащитников и прозападных либералов! Пусть наведут порядок!

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