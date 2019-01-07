Путин поздравил православных христиан с Рождеством

Глава государства, встретивший Рождество в петербургском Спасо-Преображенском соборе, по возвращении в столицу поздравил всех православных христиан с данным праздником. Послание президента приводит пресс-служба Кремля.

"Этот замечательный праздник дарит людям радость и надежду, объединяет их вокруг непреходящих духовных, нравственных ценностей, традиций милосердия и благотворительности", - говорится в сообщении Владимира Путина.

Кроме того, президент отметил важную, по его мнению, роль, которую РПЦ играет в жизни страны.

Добавим, по завершении службы в Спасо-Преображенском соборе - месте, где когда-то крестили самого Путина - глава государства вручил настоятелю оного икону "Господь Вседержитель".