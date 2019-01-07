Патриарх Кирилл уверен, что "Антихрист" поглотит Интернет

Руководитель Русской православной церкви, патриарх Кирилл (Гундяев) вновь предостерег верующих от вредоносного влияния гаджетов. Наставления главы РПЦ ретранслировал "Интерфакс".

Патриарх уверен, что смартфоны представляют собой такую же опасность, как спиртное или наркотики. Человек, поглощенный миром по ту сторону экрана, утрачивает связь с реальностью и самим собой, верой. Интернет, полагает клирик, это вотчина "диавола, пристанище Антихриста".

Антихрист - это та личность, которая будет во главе всемирной паутины, контролирующей весь человеческий род. Сама по себе структура представляет опасность. Не должно быть единого центра, если мы сами не хотим приблизить апокалипсис, — Патриарх Кирилл - об Интернете

Резюмируя рассуждение, патриарх, не единожды подчеркивавший пагубность смартфонов, вновь рекомендовал не становиться их рабами.