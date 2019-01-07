Премьер Японии на могиле отца поклялся решить вопрос по Курилам

Японский премьер-министр Синдзо Абэ посетил могилу отца, где поклялся сделать всё возможное для того, чтобы как можно скорее решить вопрос о правовом статусе "спорных" Курильских островов. Религия синто, исповедуемая японцами, предполагает данный обряд: сковать себя узами обещания с почившим родственником.

Отец нынешнего премьера - Синтаро Абэ - в период с 1982 по 1986 год был министром иностранных дел страны Восходящего солнца.

"Клянусь перед могилой, я буду делать все возможное каждый день, чтобы выполнить свои обязанности. Мой отец работал над проблемой японо-советских отношений в то время, проблемой северных территорий и проблемой мирного договора. Поэтому я сделаю все возможное, чтобы все равно решить эту проблему и положить ей конец", - приводит NHK выдержку из речи Абэ.

Напомним, не так давно Абэ заявил, что в переговорах с Россией о правовом статусе части Курильских островов наконец достигнут определенный консенсус. В ноябре он встречался с Владимиром Путиным и детально обсудил данный вопрос. После дискуссии глава РФ рапортовал, что власти островного государства выразили готовность подписать мирный договор по Курилам, который был заморожен на протяжении 70 лет. Согласно Московской декларации 1956 года, СССР должен передать Японии острова Шикотан и Хабомаи, однако по сей день остается нерешенным вопрос о принадлежности Итурупа и Кунашира. Последние в Японии называют своими "северными территориями".