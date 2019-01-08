Вступил в силу запрет на продажу "сухого алкоголя"

Поправки в федеральное законодательство, запрещающие розничную продажу так называемого "сухого алкоголя", вступили в силу, сообщает РИА "Новости".

Под данным словосочетанием подразумеваются растворимые порошки - как пищевого, так и хозяйственного назначения - содержащие не менее 0,5% этилового спирта.

Запрет в кабинете министров объяснили тем, что покупатель подобной продукции часто склонен нарушать правила, предписанные инструкцией по применению - увеличивая дозировку. Это, по убеждению чиновников, вредит здоровью и порой даже угрожает жизни.

Поправки, вступившие в силу, не распространяются на содержащую спирт косметику, парфюмерные товары, бытовую химию и санитарно-гигиеническую продукцию.