Из-за повышения НДС в России стали расти цены на бензин

Начиная с 1 января на автозаправочных станциях, принадлежащих крупнейшим российским нефтяным компаниям, начали подниматься цены на топливо, передает "Коммерсант". Причина - повышение НДС до 20%.

Так, на заправках "Лукойла" и "Башнефти" стоимость бензина и дизеля поднялась в среднем на 65-80 копеек за литр. В Северной столице ценовой порог чуть ниже, отметил глава "Нефтяного клуба Санкт-Петербурга" Олег Ашихмин, - 50-70 копеек за литр.

Примечательно, что акцизы, чья стоимость выросла наравне с НДС, пока не влияют стоимость топлива. Эксперты, опрошенные "Коммерсантом", ожидают, что этот фактор начнет "работать" только к весне.

Напомним, после того, как в конце декабря Дмитрий Медведев распорядился "заморозить" цены на бензин как минимум до весны, сообщалось, что стоимость топлива на бирже стала снижаться.