Топилин известил, что бюджетников ожидает рост зарплат

Во исполнение "майских указов" Владимира Путина в 2019 году у работников бюджетной сферы вырастет финансовая составляющая заработной платы, сообщил в интервью "Российской газете" министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

Так, отметил он, с 1 октября на 4,3% проиндексируют зарплаты даже тех бюджетников, о которых в указах президента сказано не было.

"Никто не отменял требования по соотношению зарплат бюджетников из "майских указов" - врачей, учителей, социальных и научных работников - к средней по экономике в регионе. И мы жестко следим за сохранением соотношения", - уведомил министр, особо подчеркнув, что регионам на эти цели из федерального бюджета будет выделено 100 млн рублей.

При этом, известил также Топилин, рост реальных зарплат россиян в 2019 году будет менее ощутим, чем год назад.