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10:47

Лаос вернул России советские танки Т-34

Лаосская народно-демократическая республика вернула России отечественные танки Т-34 времён ВОВ, стоявшие на вооружении страны на протяжении последних 30 лет, уведомляет "Эхо Москвы".

В министерстве обороны отметили, что техника полностью исправна. Отмечается, что в Россию танки "добрались" по морю, преодолев свыше 4,5 тысяч километров. Сейчас они находятся во Владивостоке, откуда позднее будут "откомандированы" в подмосковный Наро-Фоминск.

Договоренность о возврате тридцати танков на просторы "родины" была достигнута с Лаосом год назад после визита в республику Сергея Шойгу.

Ожидается, что Т-34 будут участвовать в парадах, приуроченных ко Дню Победы и иных военных празднествах. Часть техники пополнит музейные экспозиции.

Была ли выплачена Лаосу компенсация за возврат РФ танков, не уточняется.

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12:43    
Т-34 - это один из символов Победы СССР и советского народа над европейским фашизмом! Потому этот танк надо активно использовать в патриотических мероприятиях, особенно для воспитания сегодняшней российской молодёжи!

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