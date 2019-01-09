В Москве напали на муниципального депутата Чиркина

Муниципальный депутат Ломоносовского района Москвы от КПРФ Кирилл Чиркин в своем Facebook сообщил, что на него напали неизвестные.

По словам муниципала, нападение произошло ночью 8 января. Депутату нанесли несколько ударов по голове, в затылок. «Вроде, тупым предметом. Со спины. Подленько, на мой взгляд», – добавил Чиркин.

Муниципал утверждает, что когда он упал на снег, ему сказали: «Сбавь обороты, депутат Чиркин». По его словам, на него напали в том месте, где он добивался установки дополнительных опор освещения.

Сейчас Чиркин находится в больнице, диагноз пока не уточняется. «В голове гул. Торможу. Но лучше чем вчера», – сообщил муниципал.

Чиркин занимается вопросами, связанными с капремонтом, строительством метро, работой ГБУ «Жилищник» и МОЭК, передает «Красная Москва». Отмечается, что в последнее время ему часто намекали на то, что он «слишком смелый», «не знает, во что влезает» и прямо угрожали физической расправой.