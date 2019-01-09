Экс-министр обороны ДНР анонсировал акции против передачи части Курил Японии

Бывший руководитель министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков собирается провести в Москве ряд акций против передачи части островов Курильской гряды Японии. О данном намерении он известил в своем "Живом журнале".

"Как и было обещано, мы приступаем к организации акций протеста. Будут ли они по-настоящему массовыми - зависит не только от нас, но и от всех, до кого дойдет наш призыв. На 19-е и 20-е завтра утром будут поданы заявки на проведение митинга. Если митинг не будет санкционирован - то все равно соберем протестную акцию в рамках народного схода", - сообщил Стрелков.

Напомним, не так давно премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что в переговорах с Россией о правовом статусе части Курильских островов наконец достигнут определенный консенсус. В ноябре он встречался с Владимиром Путиным и детально обсудил данный вопрос. Постфактум дискуссии глава РФ рапортовал, что власти островного государства выразили готовность подписать мирный договор по Курилам, который был заморожен на протяжении 70 лет. Согласно Московской декларации 1956 года, СССР должен передать Японии острова Шикотан и Хабомаи, однако по сей день остается нерешенным вопрос о принадлежности Итурупа и Кунашира. Последние в Японии называют своими "северными территориями".