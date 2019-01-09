18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

13:23

Миронов попросил ЗакС доработать законопроект о новых участках мировых судей

Депутат Госдумы и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов убежден, что Петербургу необходимо не менее 32 новых участков мировых судей, а не 21 как предлагают депутаты Заксобрания. 9 января Миронов направил письмо спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову с просьбой доработать федеральную инициативу об увеличении числа судебных участков.

Эсер сослался на 4 пункт 4 статьи федерального закона №188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации», согласно которому «судебные участки создаются из расчета численности населения на одном участке от 15 до 23 тысяч человек».

В своем письме Миронов привел таблицу, согласно которой, только в двух районах Петербурга – Адмиралтейском и Центральном – количество судебных участков превышает минимально необходимый показатель. В Кронштадтском, Петроградском и Фрунзенском районах их число соответствует необходимому минимуму. В Приморском районе действует 17 участков, хотя требуется не менее 25.

По словам Миронова, в случае сокращения числа участков в Адмиралтейском и Центральном районах в городе должны появиться не менее 32 новых судебных участка.

«Если не сокращать число судебных участков в указанных районах, то число судебных участков в Санкт-Петербурге нужно увеличить, как минимум, до 39», - говорится в документе.

Количество участковых мировых судей в Петербурге регламентировано соответствующим федеральным законом, принятым в конце 1999 года. Почти за 20 лет его действия в него ни разу не вносились изменения. Между тем, численность населения города, по данным Петростата, увеличилась с 4,7 млн до 5,3 млн человек.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете деятельность вице-губернатора Игоря Албина?

Положительно
Отрицательно
Никак

Все новости:

13:25 Клишас заверил, что закон о клевете в адрес власти не коснется расследований Навального

13:23 Миронов попросил ЗакС доработать законопроект о новых участках мировых судей

13:05 Владельцев кафе и офисов в жилых домах обяжут согласовывать перепланировки со Смольным

12:46 Экс-министр обороны ДНР анонсировал акции против передачи части Курил Японии   1

12:33 В ЗакСе хотят разрешить волонтерам участвовать в реставрации памятников

12:20 Активисты опасаются сноса исторических зданий на Тележной улице

11:56 Суд Екатеринбурга закрыл дело неоязычника за "экстремистские" посты "ВКонтакте"

11:54 В Москве напали на муниципального депутата Чиркина

11:20 СМИ: Тимченко стал совладельцем винодельни по соседству с "дворцом Путина"

10:47 Лаос вернул России советские танки Т-34   1

10:27 В сенате США заблокировали законопроект о новых санкциях против России   2

10:01 Топилин известил, что бюджетников ожидает рост зарплат   2

9:45 Петербуржцы раскритиковали качество уборки снега   1

9:27 Из-за повышения НДС в России стали расти цены на бензин   2

8 января, 18:00 Беглов сурово поговорил с подрядчиком недостроенной школы   6

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.