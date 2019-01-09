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13:25

Клишас заверил, что закон о клевете в адрес власти не коснется расследований Навального

На антикоррупционные расследования в отношении чиновников, которые выпускает ФБК Алексея Навального, действие закона об оскорблении представителя власти не распространится, рассказал в интервью "Новой газете" сенатор Андрей Клишас, один из соавторов инициативы.

"Конечно, нет, они не являются оскорблением. Меня спрашивали даже в Красноярске, собираюсь ли я подавать на него в суд, но я вообще не понимаю, за что. Ну, он выпустил достаточно парадоксальное расследование. По всей видимости, Фонд борьбы с коррупцией исчерпал все свои ресурсы, и теперь они просто занялись тем, что пересчитывают имущество, которое перечислено в декларациях тех или иных государственных деятелей. Пусть пересчитывают", - поделился сенатор.

В последнем расследовании ФБК говорится о якобы незадекларированных владениях Клишаса в Швейцарии и Подмосковье, а также о коллекции элитарных часов общей стоимостью свыше 160 млн рублей и рьяной любви к собакам.

Клишас является автором ряда законотворческих инициатив, предполагающих усиление "санкций" в отношении НКО-иноагентов, контроля за интернетом и вмешательством в выборы в России; продвигал также проект об ужесточении административной ответственности за несанкционированные уличные акции.

12 декабря Клишас, сенатор Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин предложили внести изменения в статью 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", добавив в нее часть 3, согласно которой за публикацию в сети материалов, которые в неприличной форме будут выражать "явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ и органам, осуществляющим государственную власть в РФ", нарушителя стоит наказывать штрафом от 1 до 5 тысяч рублей, либо помещать под административный арест на срок до 15 суток.

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