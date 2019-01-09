Фонд капремонта накажут за невнимательную работу с подрядчиками

Прокуратура Центрального района внесла представление в адрес главы Фонда капитального ремонта из-за недостаточного контроля за работой подрядчиков по проведению капремонта общего имущества многоквартирных домов.

Прокуроры провели проверку в декабре 2018 года на основании информации жилищного комитета Смольного. Выяснилось, что фонд не контролировать работу подрядчиков на систематической основе и не организовал в полной мере претензионную работу с ними, что нарушает требования законодательства. Из-за этого, отметили в прокуратуре, недостатки выполненных работ по капремонту устранялись несвоевременно и не в полном объеме.

В адрес гендиректора фонда внесено представление об устранении нарушений. Также прокуратура поставила вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.