Подозреваемый во взятке экс-начальник кингисеппской таможни Слепухин объявил голодовку

Пребывающий под арестом в СИЗО "Кресты-2" по обвинению во взятке в особо крупном размере бывший руководитель кингисеппской таможни Сергей Слепухин объявил протестную голодовку и держит её уже две недели, передает 47news.

Согласно сведениям издания, Слепухин настаивает на проведении более объективного расследования дела, а также требует свидания с супругой и дочерью, которые проходят свидетелями в данном разбирательстве.

Адвокат Слепухина Александр Лялин сообщил, что его подзащитному некто обещал "поспособствовать" ходу дела в случае, если он заявит, что получил крупную сумму с тем, чтобы передать её своим начальникам.

Горсуд Кингисеппа арестовал Слепухина 25 мая 2018 года. Следствие обвиняет его в получении взятки в особо крупном размере. Подозреваемый инкриминируемое деяние отрицает.