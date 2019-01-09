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14:30

В Петербурге в День воинской славы расскажут об «античных воинах времен Крымского царства»

Дом молодежи «Форпост» Выборгского района Петербурга проводит тендер на организацию исторического фестиваля, на котором, согласно техзаданию, должна быть представлена «форма античных воинов времен Крымского царства».  Праздник будет приурочен к Дню воинской славы России.

«Форму» современников «крымских царей» можно будет увидеть на тематической площадке «Античное время на территории современной России».  Всего планируется организовать восемь площадок. По замыслу заказчика, они должны стать этапами квеста. Все этапы, кроме площадки «Тридцатилетняя война», связаны с историей России.

Начальная стоимость организации мероприятия составляет 341,2 тысячи рублей. Аукцион планируется провести 14 января.

В документации об электронном аукционе не уточняется, какому именно Дню воинской славы России будет посвящен праздник. Всего таких дней семнадцать. Однако в техзадании говорится, что праздник намечен на ноябрь, когда празднуются День народного единства (4 ноября) и День проведения военного парада на Красной площади (7 ноября).

Античностью называют период цивилизаций Древней Греции и Древнего Рима. Крымский полуостров в эпоху античной культуры населяли преимущественно тавры и скифы. Несколько прибрежных городов основали греческие колонисты. Позже греческие города объединились в Боспорское царство, которое со временем попало под Римский протекторат.

Крымского царства в античный период не было. Само слово «Крым» попало в обиход не раньше XIII века. По мнению некоторых историков, оно имеет монгольские корни, по мнению других – тюркские.

Напомним, 3 декабря стало известно, что прокуратура Выборгского района внесла представление в адрес руководства дома молодежи «Форпост» из-за перепланировки помещений в историческом здании на Большом Сампсониевском проспекте. 

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15:02    
У Крыма очень большая история, потому там масса всевозможных экскурсий! В этом году добавится ещё несколько, в том числе посещение усадьбы богача времён как раз Боспорского царства...Её обнаружили археологи при строительстве подходов к Крымскому мосту...Все на отдых в Крым!!!

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