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14:45

Невзоров – о реакции РПЦ на томос УПЦ: Попы воют, как вурдалаки, упустившие добычу

Одним из самых резонансных событий минувших постновогодних выходных стало получение Украинской православной церковью томоса – так называемой "лицензии" на богослужение. Публицист Александр Невзоров, известный своей "любовью" ко всему, что связано с РПЦ, поспешил высказаться по данному поводу на своем YouTube-канале.

РПЦшные попы воют как вурдалаки, упустившие добычу. Хотя критиковать томос очень смешно. Кто это говорит? Те, у кого вообще нет никакого томоса, те, кто на данный момент являются канонически абсолютно незаконной структурой. Но дело отнюдь не в этом. Понятно, из-за чего воют – вы можете сами легко подсчитать. Они теряют 13 тысяч приходов, каждый из которых может принести от 2 до 10 млн в месяц. Т.е. это 65 млрд безналоговых, не учитываемых денег. Конечно, на месте попов надо выть – и выть еще громче,

Александр Невзоров

Напомним, 5 января на специально созванном в Стамбуле православном соборе патриарх Константинопольский Варфоломей подписал томос, предоставляющий украинской церкви независимость – автокефалию.

Российские коллеги украинских клириков поспешили объявить Константинополь в начале церковного раскола.

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17:37    
16:14 - не надо преувеличивать...например, тот же эйнштейн был таким "верующим", что в средние века инквизиция сожгла бы его на костре... такие же псевдо "верующие" - из указанных в списке... многие вынужденно, формально демонстрировали "веру" на публике по причине всего лишь "обязательств" перед обществом, властями и в качестве личной безопасности... исторические примеры лишь доказывали печальную судьбу открытых атеистов - костер инквизиции... взять ту же царскую россию - за "атеизм", могли просто отправить на каторгу... к гуманным верованиям можно отнести лишь буддизм, даосизм... но не христанство...

17:26    
невзорову респект - как всегда остоумно обрисовал ситуацию с попами рпц...  что-то попам рпц "небесные силы" не помогли в их "святой" борьбе с кознями дьявола и раскольниками...

16:14    
15:10, Не всякая вера - мракобесие. Верующими были и Энштейн, Галилей и Мендель, Декарт, Фарадей, Кельвин, Бехтерева, Лавуазье, Пастер, Ньютон, Вольта, Ампер, Фарадей, Джоуль, Максвелл, Гейзенберг, Ферма, Гюйгенс, Лейбниц, Эйлер, Гаусс, Больцано, Коши и так до бесконечности. Верующие, равно как и атеисты, бывают просвещенными  а бывают мракобесными. Вопрос в их образовании и воспитании, в ценностных установках в обществе и в том, что ворью легче управлять малограмотным народом, бо его легче обманывать. А государству, ориентированному на торговлю сырьем не нужны высокообразованные граждане, поскольку они способны критически оценивать измышления пропагандистов и в перспективе - помешать жуликам набивать карманы за свой счет.

15:10    
Даёшь атеистическую Россию! Долой средневековое религиозное мракобесие!

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